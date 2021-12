Junger Helfer ausgezeichnet – Elfjähriger rettet zwei Menschenleben an einem Tag Die Geschichte von Davyon Johnson sorgt weit über die USA hinaus für Aufsehen. Nun wurde der Bub aus Oklahoma geehrt.

Will Rettungssanitäter werden: Dayvon Johnson

Der elfjährige Davyon Johnson hat zwei Menschen an einem Tag das Leben gerettet. Der Sechstklässler aus Muskogee in Oklahoma half erst einem Mitschüler und dann einer Frau, deren Haus brannte.

Der Mitschüler drohte, an einem Flaschendeckel zu ersticken, Dayvon Johnson machte den «Heimlich»-Griff und rettete ihn so, wie CNN unter Berufung auf lokale Medien berichtet. «Er hat immer angedeutet, dass er Rettungssanitäter werden möchte», sagte Schulleiterin Latricia Dawkins. «Er ist einfach ein freundliches Kind und bei seinen Kollegen und den Lehrern gleichermassen beliebt.»

Am selben Abend sah er ein brennendes Haus und half einer älteren Bewohnerin von ihrer Veranda zum Auto. Nun wurde der Elfjährige von der Polizei und seiner Schule geehrt - mit drei Auszeichnungen an einem Tag. Davyons Mutter, LaToya Johnson, sagte, sie sei nicht überrascht, dass er sich so verhalten habe. Ihr Bruder sei Rettungsassistent. «Ich bin nur eine stolze Mutter.»

