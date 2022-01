Vertrag gekündigt – Elgg betreut seine Flüchtlinge wieder selbst Die Gemeinde hat die Zusammenarbeit mit der Asylorganisation Zürich aufgelöst. Eigene Mitarbeitende sollen diese Aufgaben übernehmen und beständigere Arbeit leisten. Nicole Döbeli

Im Haus Bürgenstock in Elgg befinden sich Wohnungen für Asylsuchende. Foto: Madeleine Schoder

Rund 25 Asylsuchende sind derzeit in Elgg zu Hause. Seit 2018 werden sie durch die Asylorganisation Zürich (AOZ) betreut, die sie bei Alltagsfragen unterstützt und Integrationsangebote vermittelt. Zu Beginn habe das eigentlich ganz gut funktioniert und man sei zufrieden gewesen, sagt Gemeinderat Roger Gerber. Dann aber hätten die Betreuungspersonen für Elgg immer wieder gewechselt, und die Qualität der Dienstleistungen habe nachgelassen. «Die wöchentliche Sprechstunde hat teilweise vier Wochen lang nicht stattgefunden.»

Obwohl die Mitarbeitenden der AOZ grundsätzlich gute Arbeit geleistet hätten, sei durch die ständigen Wechsel das Wissen über Elgg auf der Strecke geblieben, und das Sozialamt der Gemeinde habe viele der Betreuungsaufgaben selbst übernehmen müssen. «Am Ende machten wir eigentlich alles selbst. Nur die finanzielle Abrechnung mit dem Kanton lief über die AOZ.» Gerber schaute sich die Ausgaben an und kam zum Schluss, dass der Aufwand eine eigene Stelle mit 80 bis 100 Prozent rechtfertigen würde.

Kleine Gemeinden nehmen Aufgaben zu sich

Die Gemeindeversammlung bewilligte den Antrag und Elgg kündigte daraufhin den Vertrag mit der AOZ. «Gut umgesetzte Integrationspolitik ist am Ende nicht nur menschlich wertvoll, sondern auch finanziell vorteilhaft für eine Gemeinde», sagt Gerber.

Die AOZ gehört als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt zur Stadt Zürich. Auf Anfrage heisst es, dass die Fluktuation der Mitarbeitenden vergleichbar sei mit anderen Bereichen der sozialen Arbeit. Es könne bei einzelnen Gemeinden auch aufgrund von steigenden oder sinkenden Fallzahlen zu einer Neuaufteilung der Zuständigkeiten und damit zu einem Wechsel kommen.

«Einen Trend können wir nicht bestätigen.» Aline Siegwart, Asylorganisation Zürich

Es gebe einige kleinere Gemeinden, die sich entscheiden würden, die Betreuung wieder selber zu übernehmen, schreibt Pressesprecherin Aline Siegwart. Umgekehrt erhalte die Organisation aber von anderen Gemeinden neue Aufträge für zusätzliche Klienten- und Klientinnengruppen. «Einen Trend können wir nicht bestätigen.»

Auch Wiesendangen hat den Vertrag mit der privaten Firma ORS Service AG, die geflüchtete Menschen betreut, auf Ende 2021 gekündigt. Ein Grund dafür war, dass Bund und Kanton vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge nur während einiger Jahre finanzieren. Diese Verantwortung geht danach an die Gemeinden über, welche deshalb umso mehr an einer schnellen Integration in den Arbeitsmarkt interessiert sind. «Wenn man es jetzt verpasst, jemanden zu integrieren, dann kann diese Person die Gemeinde übers ganze Leben mehr als eine Million Franken kosten», sagte Gemeindepräsident Urs Borer (FDP) in einem früheren Artikel dieser Zeitung.

Nicht nur finanzielle Vorteile

Die ORS sieht aber ebenfalls keinen generellen Trend dahin, dass die Gemeinden die Asylfürsorge wieder selbst übernehmen. Die Auslagerung an externe Firmen unterliege Schwankungen, schreibt Mediensprecher Lutz Hahn: «Entscheidet sich eine Gemeinde, Betreuungsaufgaben in Eigenregie auszuführen, müssen dafür ebenso Ressourcen aufgebaut und zur Verfügung gestellt werden. Aus unserer Erfahrung ist das weder günstiger noch effektiver.» Im Grossraum Winterthur sei im letzten Jahr nur ein Vertrag aufgelöst worden. In anderen Kantonen erlebe man zudem das Gegenteil.

Gemeinderat Gerber geht davon aus, dass die gemeindeeigene Lösung zumindest etwa günstiger ausfallen wird als der Vertrag mit der AOZ. Sie biete aber auch anderweitig Vorteile: «Wir können so häufig Sprechstunden durchführen, wie wir es für nötig erachten. Die Absprachen mit dem Sozialamt sind einfacher, und Stellvertretungen sind kein Problem.» Weiter in die Zukunft gedacht, könnte sich Gerber sogar vorstellen, dass Elgg diese Aufgaben dereinst als Dienstleistungen für andere Gemeinden erbringt.

