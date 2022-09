Wasser aus Zell – Elgg bewilligt neue Wasserleitungen, die über den Berg kommen Die Gemeinden Elgg und Schlatt wollen gemeinsam ihre Wasserversorgung ausbauen. Die Elgger haben nun ihre Tranche von rund einer Million Franken bewilligt. Nicole Döbeli

Wasser von Zell soll künftig nach Schlatt und Elgg fliessen. Foto: Madeleine Schoder

Es sei gut, beim Wasser einen Plan A und einen Plan B zu haben, erklärte André Budry von der Ingesa. So könnten Pumpwerke bei Problemen mit der einen Quelle automatisch auf die andere umschalten: «Der Verbraucher soll nichts merken.» Um diesem Idealfall näherzukommen, wollen Elgg und Schlatt ihre Wasserversorgung ausbauen. In der höher gelegenen Gemeinde Schlatt ist es in vergangenen Sommern schon öfters zu einer Wasserknappheit gekommen und in beiden Gemeinden gibt es Quellen, die mit dem in Pflanzenschutzmitteln vorkommenden Chlorothalonil belastet sind.