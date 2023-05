NLA im Faustball – Elgg-Ettenhausen ist wieder auf Kurs Die FG Elgg Ettenhausen hat sich am zweiten Wochenende der NLA-Meisterschaft für den verpatzten Start mit zwei Siegen rehabilitiert. red

Bei Elgg-Ettenhausen läuft es wieder: Pascal Kupper, Rico Strassmann, Nicolas Fehr (von links). Foto: Elias Beck/Swiss Faustball

Für die FG Elgg-Ettenhausen gab es schon vor den beiden Auswärtspartien in Affeltrangen gute Nachrichten zu vermelden. Dario Hofer kehrte ins Team zurück, nachdem er eine Woche vorher noch gefehlt hatte, und Timo Barth schien nach seiner Verletzung erstmals in dieser Saison einsatzfähig zu sein. Dies beflügelte die FG zunächst nur wenig, denn der Start gegen Affeltrangen misslang. Ein Startsatz mit nur wenig Spielfluss seitens des Auswärtsteams musste mit 6:11 abgegeben werden.

Coach Markus Fehr reagierte und brachte in der Offensive Hofer für Kupper. Dies schien der Mannschaft frischen Schwung zu verleihen, denn Elgg-Ettenhausen biss sich jetzt besonders in der Defensive regelrecht in die Partie hinein. Zahlreiche vermeintlich unmögliche Bälle, die von Affeltrangen bereits als Punkte gefeiert wurden, konnten irgendwie noch übers Netz gerettet werden. Da Hofer regelmässig punktete und die Angabe von Joël Fehr immer stärker wurde, begann die Elgg-Ettenhausen dem Spiel nach und nach den Stempel aufzudrücken.

Gute Reaktion im ersten Match

Folglich konnte ein früher Rückstand im zweiten Satz noch gedreht und zum 1:1 ausgeglichen werden. Nun diktierte die FG das Spielgeschehen und zeigte immer wieder spektakuläre Aktionen in der Abwehr und im Angriff. Zwar machte sich Elgg-Ettenhausen das Leben zum Schluss selbst noch einmal etwas schwer und verwertete erst den sechsten Matchball. Trotzdem war der 3:1-Sieg mehr als verdient.

Gegen Rickenbach-Wilen gab es in der Startaufstellung erneut Änderungen. Kupper spielte in der Offensive für Fehr und in der Defensive kam Barth zu seinem NLA-Debüt. Der Start verlief etwas holprig. Elgg-Ettenhausen bekundete immer wieder Mühe mit dem starken Service der Thurgauer. Da Kupper ebenfalls gross aufspielte, konnte die FG Satz Nummer eins trotzdem knapp mit 15:13 für sich entscheiden. Im zweiten Satz beging Rickenbach-Wilen deutlich weniger Eigenfehler, während Elgg-Ettenhausen ein paar Fehler zu viel unterliefen. Daraus resultierte der Ausgleich in Sätzen.

Vier wichtige Punkte

Darauf regierte Coach Markus Fehr mit einem Doppelwechsel und brachte Fehr und Strassmann zurück ins Spiel. Dies verlieh dem Team die nötige Sicherheit. In den Sätzen drei und vier liess Elgg-Ettenhausen nun nichts mehr anbrennen und gewann diese souverän 11:4 und 11:5. Somit konnten neben dem gelungenen Debüt von Timo Barth vier äusserst wichtige Punkte gefeiert werden. «Wir sind nun wieder auf Kurs», meinte ein glücklicher Joël Fehr nach den beiden Partien.

Elgg-Ettenhausen: Joël Fehr, Pascal Kupper, Dario Hofer, Nicolas Fehr (C), Rico Strassmann, Leon Heitz, Timo Barth.

NLA-Rangliste: 1. Neuendorf 4/8 Punkte (12:1 Sätze). 2. Diepoldsau 2/4 (6:0). 3. Wigoltingen 2/4 (6:3). 4. Affeltrangen 4/4 (9:7). 5. Elgg-Ettenhausen 4/4 (6:8). 6. Oberentfelden 2/2 (4:3). 7. Widnau 4/2 (5:9). 8. Rickenbach-Wilen 4/2 (4:9). 9. Schlieren 4/0 (0:12).



