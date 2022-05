Saisonstart im Faustball – Elgg-Ettenhausen will den Meistertitel Am Samstag starten die Faustballer der FG Elgg-Ettenhausen in die Feldmeisterschaft in der NLA. Die Ziele sind hoch. red

Die NLA-Mannschaft von Elgg-Ettenhausen will diesmal den 1. Platz erreichen. Vorne: Leon Heitz, Rico Strassmann, Nicolas Fehr, Moritz Menz (von links). Hinten: Joël Fehr, Dario Hofer, Christoph Mächler, Markus Fehr (von links) Foto: PD

Die Feldsaison ist für die Equipe von Coach Markus Fehr so vollgepackt wie noch selten zuvor. Zum Auftakt trifft man am Samstag in Wilen auf Gastgeber Rickenbach-Wilen und Widnau. Bis Ende Juni finden nicht weniger als sechs Meisterschaftsrunden statt. Zudem steht Anfang Juni mit der Europameisterschaft im italienischen Kaltern ein erstes Saisonhighlight an. Zurzeit stehen fünf Spieler von Elgg-Ettenhausen im Kader der Schweizer Nationalmannschaft und es ist davon auszugehen, dass sich eine oder andere an der EM dabei sein wird. Einen Monat darauf finden dann die World Games in Birmingham (USA) statt – ein weiterer Höhepunkt. Zeit zu verschnaufen gibt es keine, denn nach den World Games geht es Anfang August direkt weiter mit dem Champions Cup, für den sich Elgg-Ettenhausen aufgrund des letztjährigen zweiten Platzes in der NLA qualifiziert hat. Um den Schweizer Meistertitel wird am Final 4 im September gespielt.

Italienischer Neuzugang

Das Kader der FG Elgg-Ettenhausen verändert sich im Vergleich zur Hallensaison kaum. Im Angriff werden weiterhin Joël Fehr und Dario Hofer agieren. In der Defensive wird Rico Strassmann die Position in der Mitte besetzen, während Leon Heitz und Christoph Mächler zusammen mit Captain Nicolas Fehr die Flügel bekleiden werden. Im Angriff ist mit dem italienischen Nationalspieler Moritz Menz ein Neuzugang zu verzeichnen. Der mehrfache Internationale ergänzte das Team bereits in der Hallensaison und gehört nun zum Stammkader der ersten Mannschaft.

Eulach-Turnier gewonnen

Am Eulach-Turnier vom vorletzten Wochenende in Elgg setzte sich Elgg-Ettenhausen gegen fast alle Konkurrenten aus der Nationalliga A durch und holte sich den Turniersieg zum ersten Mal seit über 20 Jahren. Dies verleiht der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen und untermauert die eigenen Ansprüche. «Wir sind nun sowohl auf dem Feld als auch in der Halle amtierender Vize-Schweizermeister. Das klingt erst mal gut. Allerdings kennen wir den 2. Platz nun langsam und haben es uns ganz klar zum Ziel gesetzt dieses Jahr den Schweizermeistertitel nach Elgg und Ettenhausen zu holen», bezieht Captain Nicolas Fehr Stellung.

Das ist ein grosses Ziel, welches schwer zu erreichen sein wird. So meint Fehr: «Durch den Aufstieg von Affeltrangen und der Rückkehr von Ueli Rebsamen wird die Liga deutlich ausgeglichener sein, als sie es die letzten Jahre war. Dadurch wird bereits eine Final-4-Qualifikation zur Mammut-Aufgabe.» Elgg-Ettenhausen ist sich der schwierigen Aufgabe folglich absolut bewusst, wird aber trotzdem alles daransetzen, die hochgesteckten Saisonziele zu erreichen.

