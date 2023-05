Elgg – Elgg kämpft für Öffnungszeiten, Post lenkt ein Die Gemeinde kämpft weiter für ihre Postfiliale. Erfolgreich, im Gegensatz zu vielen anderen. Nicole Döbeli

Viele Postfilialen in der Region Winterthur wurden in den letzten Jahren ganz geschlossen oder in Agenturen umgewandelt. Die Gemeinde Elgg kämpfte lange dafür, dass ihre Filiale an der Bahnhofstrasse erhalten bleibt. Als Argument führte sie unter anderem ins Feld, Hauptort des Wahlbezirks Winterthur Land zu sein. Nach langen Verhandlungen gab die Post nach, Elgg hat heute noch eine eigene Filiale.

Vor kurzem teilte das Unternehmen jedoch mit, dass es die Öffnungszeiten von 18.30 Uhr auf 18 Uhr reduzieren möchte. Die Kundenfrequenz sei in den Randzeiten sehr gering. Der Gemeinderat durfte zur geplanten Änderung Stellung nehmen und äusserte Bedenken. Er befürchtet, dass eine schrittweise Reduktion der Dienstleistungen wiederum in einer Schliessung der Filiale enden könnte.

Die Gemeinde war erfolgreich. Die Post habe die Bedenken ernst genommen und auf die Anpassung der Öffnungszeiten verzichtet, teilt der Gemeinderat mit. Er danke für die Rücksichtnahme und fordere die Bevölkerung und das Gewerbe auf, die Dienstleistungen der Filiale auch zukünftig zu nutzen.

