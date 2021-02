Info zur neuen Sporthalle – Elgg rechnet mit einer saftigen Steuererhöhung Die Steuern in Elgg werden in den nächsten Jahren so oder so steigen. Im März wird die Bevölkerung entscheiden, ob sie sich zusätzlich eine neue Sporthalle für zehn Millionen Franken leisten will. Nicole Döbeli

So ähnlich könnte die neue Sporthalle Im See aussehen. Visualisierung: PD

Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Online-Information am Mittwochabend zugeschaltet. Das sind deutlich mehr Leute als an den meisten Elgger Gemeindeversammlungen. Am 7. März stimmen die Elggerinnen und Elgger an der Urne über einen Kredit von zehn Millionen Franken ab, mit dem eine neue Mehrfachhalle gebaut werden soll.

Der Elgger Gemeinderat empfiehlt das Projekt zur Annahme: «Wenn man auf andere Gemeinden in ähnlicher Grösse schaut, haben sie alle auch Mehrfachhallen», sagte Gemeindepräsident Christoph Ziegler und zählte etwa Zell, Turbenthal und Wiesendangen auf. Zehn Millionen Franken müsse man dafür in die Hand nehmen, das sei ein Standardpreis. Dazu kommen in Elgg Kosten für rund 100 Parkplätze und Umgebungsarbeiten sowie jährlich wiederkehrende Ausgaben von 355’000 Franken.