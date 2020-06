Grosse Nachfrage – Elgg setzt auf Schrebergärten statt Wohnungen Weil sich die Leute eher kremieren als beerdigen lassen, bleibt neben dem Elgger Friedhof Platz, um weitere Schrebergärten zu erstellen. Nicole Döbeli

Seit vier Jahren steigt die Nachfrage nach Schrebergärten in Elgg. Es gibt bereits eine Warteliste. Foto: Madeleine Schoder

Wer während des Lockdown nicht gänzlich auf dem Sofa versauern wollte, den zog es in die Natur. Glücklich schätzen konnten sich jene, die in einem eigenen oder gemieteten Garten ackern konnten. Schrebergärten erfreuen sich seit einiger Zeit auch bei jüngeren Gärtnerinnen und Gärtnern grosser Beliebtheit, und die Gemeinde Elgg will dem Trend nun Rechnung tragen und ihre Schrebergartenfläche erweitern.