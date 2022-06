Gemeindeversammlung sagt Nein – Elgg soll das Land behalten, Versammlung weist Verkauf zurück Die Peter Briner AG muss mit ihrem Ausbau zuwarten, sie kann der Gemeinde Elgg doch noch kein Land abkaufen. Nicole Döbeli

Die Peter Briner AG in Elgg würde gern ausbauen, muss aber noch warten. Foto: Madeleine Schoder

Sollen Gemeinden möglichst an ihren Grundstücken festhalten oder sie bei Gelegenheit zu Geld machen? Dieser Frage musste sich die Gemeindeversammlung in Elgg am Donnerstag stellen, als es darum ging, ob 7500 Quadratmeter Industriebauland an die Peter Briner AG verkauft werden sollen. Diese hatte sich in einem Bewerbungsverfahren gegen Konkurrenten durchgesetzt und bot 2,1 Millionen Franken, um auf der Parzelle Höggler ihren Betrieb, der mit Hof- und Recyclingdüngemitteln handelt, erweitern zu können.