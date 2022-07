Bevölkerung wird entscheiden – Elgg stimmt erneut über eine Dreifachhalle ab Die Schul- und Gemeindebehörden präsentieren drei Varianten, wie es mit der Sporthalle Im See weitergehen könnte. Nicole Döbeli

Die Turnhalle der Primarschule ist alt und zu klein. Wie es weitergehen soll, müssen die Elgger entscheiden. Foto: Madeleine Schoder

Im März 2021 lehnten die Elggerinnen und Elgger den Neubau einer Dreifachsporthalle an der Urne ab. Gewünscht hatten sie sich vor allem die Vereine, die in Elgg zu wenig Platz zum Trainieren haben. Aber auch die Primarschulpflege fand sich auf Feld eins wieder, denn ihre Turnhalle Im See ist dringend sanierungsbedürftig. Um alle Ansprüche einzubeziehen, beauftragte die Gemeinde ein Planungsbüro mit einer Gesamtplanung.