Parzelle für Peter Briner AG – Elgg stimmt erneut über Landverkauf ab Die Elgger Gemeindeversammlung wird im September noch einmal darüber abstimmen, ob die Peter Briner AG ein Stück Industrieland für 2,1 Millionen Franken kaufen darf. Nicole Döbeli

Die Gemeindeversammlung in Elgg wird im September ein zweites Mal über dasselbe Geschäft abstimmen. Es geht darum, ob das lokale Unternehmen Peter Briner AG, das mit Hof- und Recyclingdüngemitteln handelt, ein 7235 Quadratmeter grosses Stück Industrieland kaufen darf, um seinen Betrieb auszubauen. Peter Briner bietet der Gemeinde dafür 2,1 Millionen Franken.

Im Juli 2022 hatte die Versammlung das Geschäft an den Gemeinderat zurückgewiesen mit dem Auftrag, einen Zonentausch zu prüfen. Das Industrieland der Gemeinde sollte in Landwirtschaftsland umgezont und eine private Parzelle, die ebenfalls an den Betrieb Peter Briner angrenzt, von Landwirtschaftsland in Industrieland umgezont werden. Die Idee der Antragsteller: Die Gemeinde könnte ihr Land behalten und der Betrieb seine Erweiterung auf privatem Land umsetzen.

Schon damals gab der Gemeinderat zu verstehen, dass dies ein schwieriges bis vermutlich unmögliches Unterfangen werden dürfte. Gemäss Antrag der Versammlung gab die Behörde aber eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Diese kam nun ebenfalls zum Schluss, dass eine Umzonung dieser Art nicht machbar ist.

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, den gleichen Antrag auf Landverkauf noch einmal zur Abstimmung zu bringen. Am 12. September wird die Versammlung erneut entscheiden müssen, ob das gemeindeeigene Industrieland in Privatbesitz übergehen soll.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

