Bevölkerung muss zustimmen – Elgg will lokaler Firma Bauland verkaufen Die Gemeinde Elgg möchte ein 7000 Quadratmeter grosses Grundstück im Industriegebiet verkaufen. Ausgewählt hat sie eine lokale Firma, die 2,1 Millionen Franken bietet. Nicole Döbeli

Die grüne Wiese im Vordergrund ist Industriebauland an der Grenze zu Aadorf und soll verkauft werden. Foto: Madeleine Schoder

Elgg will ein Stück Industrieland im Aadorferfeld verkaufen und damit Geld ins Gemeindekässeli spülen. Vor einem Jahr publizierte der Gemeinderat eine Ausschreibung und stellte klare Bedingungen: Die Interessenten mussten sich mit einem Konzept bewerben, Spekulanten waren nicht willkommen. «Im Idealfall kann eine lokale Firma das Land nutzen, um zu expandieren», sagte Gemeindepräsident Christoph Ziegler. Der Gemeinderat hoffte darauf, Arbeitsplätze in Elgg zu erhalten oder gar neue zu schaffen. Den endgültigen Entscheid über den Verkauf trifft die Gemeindeversammlung am 23. Juni.