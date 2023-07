Littering in Elgg – Elggerin sammelt 850 Zigistummel innert zweier Wochen Irène Schweizer sammelte ursprünglich für die nationale Aktion «Stop to Drop», hörte danach aber nicht auf: «Ich finde es einfach traurig.» Nicole Döbeli

In eine 1,5-Liter-Flasche passen 500 Stummel. Irène Schweizer sammelte innerhalb von zwei Wochen 850 davon. Foto: Irène Schweizer

Mit dem Sammeln angefangen hat Irène Schweizer am vergangenen Muttertag. Sie machte einen Spaziergang in Elgg mit ihren erwachsenen Kindern, ihr Sohn drückte eine Zigarette aus und entsorgte sie in einem Abfalleimer. «Mein Schwiegersohn hat ihn daraufhin gelobt und uns dann von der Aktion ‹Stop to Drop› erzählt.» Diese fand, von einer NGO organisiert, im Mai statt und hatte sich zum Ziel gesetzt, schweizweit eine Million Zigarettenstummel zu sammeln. Geschafft wurde knapp mehr als die Hälfte, die Organisation bezeichnet das Ergebnis als «grossen und gleichzeitig traurigen Erfolg».

Irène Schweizer wollte sich auch beteiligen und hielt fortan auf jedem ihrer täglichen drei Hundespaziergänge Ausschau nach Stummeln. Mit einer Klammer pflückte sie sie vom Boden und steckte sie in kleine Plastikflaschen. Zu Hause befüllte sie grössere Flaschen mit ihrer Littering-Beute: «Wenn man stopft, passen in eine 1,5-Liter-Flasche 500 Stummel.» Nach wenigen Wochen waren 850 Stummel zusammengekommen.

Ex-Raucherin kritisiert

Suchen musste Schweizer nicht weit, die meisten Stummel fand sie in Elgg, wo sie wohnt: «Ich weiss mittlerweile, wo sie liegen.» Auf Waldwegen, bei Grillstellen, vor dem Pflegezentrum oder vor dem Gasthof Krone. «Die Gäste rauchen aus dem Fenster und lassen die Stummel dann zu Boden fallen.» Einige Male habe sie Raucher auch angesprochen, die einen hätten freundlich reagiert, die anderen weniger.

«Ich finde es einfach traurig. Es ist doch nicht so schwierig, eine Zigarette richtig zu entsorgen. Ich weiss das, ich habe früher selbst geraucht», sagt sie. Schweizer sorgt sich um die Umwelt, die durch das Plastik in den Filtern, das Nikotin, andere Chemikalien und Schwermetalle belastet wird. Laut «Stop to Drop» kann das Nervengift Nikotin von einem Stummel auch in 1000 Litern Wasser noch nachgewiesen werden.

Die nationale Aktion ist zwar schon lange beendet, Schweizer sammelt aber immer noch. Und nicht nur in Elgg, auch in Winterthur auf ihrem Weg zum Kantonsspital, wo sie Sitzwachen macht. Dort finde sie alle zwei Meter einen Stummel: «Manchmal werden sie extra unters Gebüsch geworfen, damit man sie nicht sofort sieht.» Oder in den Wanderferien in Graubünden, wo die Stummel neben einem Sitzbänkli im Gras liegen. Auch auf ihren Spaziergängen mit dem Hund hält sie weiter Ausschau, aber nicht mehr jedes Mal: «Der Hund mag es nicht, wenn ich immer stehen bleibe.»

