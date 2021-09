Amtswechsel in Ellikon an der Thur – Elliker Gemeindeschreiberin zieht es auf die Kanaren Fünf Jahre lang war Nicole Wild Gemeindeschreiberin in Ellikon an der Thur. Nun wandert sie aus. Jan Andrin Stolz

Gemeindeschreiberin Nicole Wild hat per Ende November gekündigt. Archivfoto: Heinz Diener

Exotische Strände und der höchste Berg Spaniens statt Ordner und Gemeindeversammlungen. Nach rund fünf Jahren als Gemeindeschreiberin in Ellikon an der Thur ist es für Nicole Wild an der Zeit für eine neue Herausforderung. Ende November wird sie ihr Amt abgeben und zusammen mit ihrem Lebenspartner auf die Kanarischen Inseln, voraussichtlich nach Teneriffa, auswandern. Damit erfüllt sie sich einen Traum, den sie schon lange verfolgte.

Einen konkreten Plan hat Wild dort aber noch nicht: «Wir wollen es einfach mal probieren und sind offen, was sich vor Ort für Möglichkeiten ergeben.» Auch eine Wohnmöglichkeit haben sie noch keine gefunden, denn es gebe sehr wenige Immobilien, die man auf der Insel für längere Zeit mieten könne. «Wir haben ja noch ein bisschen Zeit», sagt sie und lacht.