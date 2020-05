Offene Geschäfte – Elsau bewilligt Sonntagsverkauf Wenn offen, dann auch richtig: In Elsau darf auch am Sonntag, 17. Mai, eingekauft werden. Nicole Döbeli

Der Geschäftsführerinnen von Fashion & Classics möchten an einem Sonntag öffnen. Foto: Marc Dahinden

Das Geschäft Fashion & Classics in Rümikon hat beim Gemeinderat Elsau ein Gesuch für einen Verkaufssonntag am Sonntag, 17. Mai 2020, eingereicht. Gemäss Arbeitsgesetz können die Gemeinden für das ganze Gebiet einheitlich maximal vier Sonn- beziehungsweise Feiertage pro Jahr bestimmen, an denen Verkaufsgeschäfte bewilligungsfrei öffnen und Mitarbeiter beschäftigen dürfen.

Die Verkaufssonntage gelten dann für das gesamte Gemeindegebiet. Bisher wurden in Elsau für das Jahr 2020 noch keine Gesuche gestellt. Der Gemeinderat hat deshalb dem eingereichten Gesuch zugestimmt. Er schreibt: «Von dieser Bestimmung können leider nur Geschäfte profitieren, die aufgrund weiterhin geltender Einschränkungen wegen Corona tatsächlich geöffnet sein dürfen.» Er wünsche sich für den 17. Mai aber

natürlich möglichst viele offene Geschäfte in Elsau.