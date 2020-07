Neue Website für Elsau – Elsau expandiert online Mit jedem Klick erscheint etwas Neues: Elsau hat sich eine neue Website zugelegt. Gemeindepräsident Jürg Frutiger erklärt, warum. Elena Willi

Mit der neuen Internetsite will Elsau attraktiv für Neuzuzügerinnen wirken. Foto: Screenshot

Bunt und mit vielen Bildern: So sieht der neue Onlineauftritt der Gemeinde Elsau aus, die sich aus sieben Dörfern und Weilern zusammensetzt. Das Ziel des Gemeinderats sei es, die Marke «Elsau – sieben Mal stark» zu stärken, was mit der neuen Internetsite «elsau-erleben» seinen Anfang nimmt. «Weitere Massnahmen werden folgen, sind aber noch in der Reifephase», sagt Jürg Frutiger, der Gemeindepräsident von Elsau.