Old Station neu eröffnet – Elsau hat wieder eine Bahnhofsbeiz In nur drei Wochen richtete Susanne Frei das Lokal im ehemaligen Bahnhof Räterschen wieder her. Nicole Döbeli

Susanne Frei (rechts) hat die Bahnhofsbeiz Old Station wiedereröffnet mit Unterstützung von Claire Aeppli. Foto: Madeleine Schoder

Schilder entlang der St. Gallerstrasse in Räterschen kündigen «Kaffee & Kuchen» und «Fondue aus Sternenberg» an. Zwei Jahre lang war das «Old Station» geschlossen, seit Anfang Oktober ist die Bahnhofsbeiz wieder offen. Am Tresen trinkt ein Gast gerade den letzten Schluck Kaffee, während er mit der Bedienung ein paar Worte wechselt. Aus dem Radio ertönt Schlager und am Boden wuselt Hündin Lela umher, die alle Eintretenden begrüsst und Streicheleinheiten fordert.