Schliessung des Kistenpasses – «Elsau ist nicht mutlos, aber Winterthur am längeren Hebel» Der Elsauer Gemeinderat spricht sich erstmals klar gegen den Plan von Winterthur und Wiesendangen aus, den Kistenpass zu schliessen. Nicole Döbeli

Der Kistenpass zwischen Hegi und Wiesendangen ist ein beliebter Schleichweg. Nun könnte er für Autos gesperrt werden. Foto: Madeleine Schoder

Die zweite Corona-Welle, die US-Präsidentschaftswahl – in Elsau habe es ein Thema gegeben, dass die Gemüter noch stärker bewegt habe, schreibt Gemeindepräsident Jürg Frutiger in der «Elsauer Zytig»: die Pläne der Stadt Winterthur und der Gemeinde Wiesendangen, den Kistenpass zwischen Hegi und Wiesendangen für den Autoverkehr zu schliessen. Denn in Elsau werden dadurch zwischen 30 und 50 Prozent Mehrverkehr – sprich zwischen 1500 und 2500 zusätzliche Autos pro Tag – befürchtet.

«Den Elsauer Gemeinderat mutlos zu nennen, ist unangemessen und nicht zielführend.» Gemeindepräsident Jürg Frutiger

«In Leserbriefen wurde dem Gemeinderat Tatenlosigkeit vorgeworfen und fehlender Mut unterstellt, weil er sich bis heute diesbezüglich sehr zurückhaltend geäussert hat», schreibt Frutiger. Er halte das für unangemessen und nicht zielführend. Nicht jede taktische Diskussion müsse in der Öffentlichkeit geführt werden.

In Kontakt mit den Nachbarn

Für den Gemeinderat Elsau sei klar, dass mit der Schliessung des Kistenpasses das Verkehrsproblem nicht gelöst werde. «Damit würden Wiesendangen und Winterthur, die in dieser Sache unbestritten am längeren Hebel sitzen, einfach Elsau den schwarzen Peter zuschieben.» Man stehe in engem Kontakt mit den beiden Nachbarn und habe ihnen bereits eröffnet, dass Elsau das so nicht akzeptieren wolle und könne.

Der Gemeinderat hat nun die Prüfung von alternativen Lösungen verlangt, bevor «einseitige Entscheide» getroffen werden. Man setze sich zudem beim Kanton für eine Temporeduktion auf der Wiesendangerstrasse ein.

Frutiger entlässt aber auch die Elsauerinnen und Elsauer nicht aus der Eigenverantwortung: «Wer von uns ist denn nicht Mitverursacher des laufend wachsenden Verkehrs auf unseren Strassen?» Das Problem liesse sich einfach lösen, wenn jeder auf die persönliche Freiheit, mit dem Auto unterwegs zu sein, verzichten würde.