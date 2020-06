Gemeindeordnung Elsau – Elsau legt neue Regeln fest Unter anderem sollen Gemeindepolitiker ihre Interessenbindungen öffentlich machen müssen und die Stimmbürger bekommen weniger Bauabrechnungen unterbreitet. Nicole Döbeli

Die Elsauerinnen und Elsauer sollen mit der neuen Gemeindeordnung über weniger Bauabrechnungen einzeln abstimmen müssen. Foto: Enzo Lopardo

Noch bis Ende Juli liegt in Elsau die neue Gemeindeordnung auf, über welche die Einwohnerinnen und Einwohner in einem Jahr befinden sollen. Das Regelwerk hält einige Änderungen bereit, es bleibt aber auch vieles gleich. Ein Punkt für mehr Transparenz: Neu sollen die Mitglieder sämtlicher Behörden in der Gemeinde verpflichtet sein, ihre Interessenbindungen offenzulegen.