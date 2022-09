Ohne Ausschreibung – Elsau verkauft 2000 Quadratmeter Gewerbeland an Schreinerei Der Gemeinderat entschied sich, zwei Parzellen Gewerbeland ohne Ausschreibung zu verkaufen. Damit soll auch ein Verkehrsproblem gelöst werden. Nicole Döbeli

Auf diesem grünen Landspickel will die Schreinerei neu bauen. Foto: Marc Dahinden

Im Elsauer Halbiacker liegt ein Spickel Gewerbeland, das sich unbebaut in Besitz der Gemeinde befindet. Nachdem sich mehrere Interessenten nach den 1900 Quadratmetern erkundigt hatten, entschied sich der Gemeinderat, das Interesse der Eigentümer der Nachbarparzelle abzuholen. Ziel sei von Anfang an gewesen, das Land nicht im Bieterverfahren an den Meistbietenden abzugeben, heisst es in einer Mitteilung. Der Gemeinderat wünscht sich eine sinnvolle, zeitnahe Bebauung des Grundstücks sowie den Erhalt oder sogar die Neuschaffung von Arbeitsplätzen durch lokales Gewerbe.