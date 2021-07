Mehr Verkehr, mehr Lärm – Elsau will sich gegen lärmige Kantonsstrassen wehren Der Verkehr in Elsau nimmt zu, die Bevölkerung ärgert sich über lärmige Strassen. Und am Horizont droht die Schliessung des Kistenpasses. Nicole Döbeli

Vor allem an den Ortsausgängen knallt und röhrt es in Elsau vermehrt. Foto: Enzo Lopardo

Auf der St.-Galler-Strasse probierten Autofahrer gern mal ihre Gefährte aus, sagt Daniel Kälin, Gemeinderat in Elsau. Aus Winterthur kommend, ist es die erste Strecke Richtung Elgg, auf der stellenweise Tempo 80 gilt. «Ich wohne selbst so, dass ich die St.-Galler-Strasse höre, und es tätscht oft», sagt Kälin. Auch auf der Wiesendanger- und der Pestalozzistrasse gilt abschnittsweise Tempo 80, bevor die Strassen in Elsauer Quartiere münden.

Der Verkehr auf diesen Kantonsstrassen nehme zu und damit auch der Lärm, sagt Kälin. Eine Anfrage an einer Gemeindeversammlung führte deshalb dazu, dass eine Arbeitsgruppe gegründet wurde, die sich mit dem Thema befasst. «Gegen den Verkehr können wir wenig ausrichten, aber wir setzen uns zum Ziel, den Lärm zu reduzieren.»