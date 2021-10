Schule in Winterthur – Eltern bemängeln kleine Klassenzimmer im Altstadtschulhaus Zwei Primarklassen im Altstadtschulhaus werden in deutlich kleineren Zimmern unterrichtet als der Rest. Viele Eltern stossen sich daran – besonders, weil ein Teil der grösseren Zimmer extern vermietet wird. Jonas Keller

Kleine Zimmer im Altstadtschulhaus sorgen bei einigen Eltern für Unmut. Foto: Madeleine Schoder

«Das Platzproblem ist schon lange bekannt», sagt Renata Fäh. «Die Kinder müssen zum Teil sogar hinter dem Lehrerpult sitzen.» Fäh ist Mutter eines Drittklässlers im Altstadtschulhaus. Für sie ist klar: Die Stadt hat bei der Schulraumplanung versagt.

Zwei Klassen werden im Altstadtschulhaus in Halbklassenzimmern unterrichtet. Diese Räume sind mit jeweils etwa 63 Quadratmetern deutlich kleiner als die sonstigen Klassenzimmer, die bis zu 90 Quadratmeter gross sind. Fäh, deren zweites Kind in einem der grösseren Zimmer Schule hat, sagt: «Dazwischen liegen Welten.» Der Unterricht und die Kinder, so die Mutter, würden in den kleineren Zimmern unter den knappen Platzverhältnissen leiden.