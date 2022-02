Verkehr in Winterthur – Eltern fordern Tempo 30 in der Breite Eine Interessengemeinschaft aus der Breite beklagt gefährliche Schul- und Kindergartenwege. Mit einer Petition wollen sie nun die Stadt zum Handeln antreiben. Jonas Keller

Enge Verhältnisse auf dem Schulweg: Anwohner wollen das Tempo auf der Unteren Vogelsangstrasse drosseln. Foto: Madeleine Schoder

Gitta Strey hält ihre sechsjährige Tochter Alva fest an der Hand. Gleich daneben donnern Lastwagen und Busse die Untere Vogelsangstrasse rauf und runter, das Trottoir bebt bei jedem von ihnen ein bisschen. Alva geht an diesem Montagmorgen zum ersten Mal in den neu eröffneten Kindergarten Vogelsang. Dafür muss sie auch die Breitestrasse überqueren. «Allein würde ich sie nicht laufen lassen», sagt Strey. «Nicht, solange hier Tempo 50 gilt.»

Schnelles Handeln gefordert