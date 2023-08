Eltern, Schule oder Sport? – Was das Selbstwertgefühl von Kindern am meisten beeinflusst Eine Analyse kommt zum Schluss, dass für alle Kinder die gleichen Faktoren wichtig sind, damit sie ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln – und zwar quer durch die Kulturen. Sebastian Herrmann

Schon das Selbstbewusstsein achtjähriger Kinder hängt davon ab, wie hübsch sie sich selbst finden. Foto: imago images/Shotshop

Die Sache mit der Mütze erteilte eine schmerzhafte Lektion. Es muss im Winter während der dritten Klasse gewesen sein, auf dem Weg in die grosse Pause. Die Mütze war krachbunt und grob gestrickt oder sogar gehäkelt. Sie lag sehr eng am Kopf, und in die Mitte der Stirn zog sich eine Art Zacken, der in Richtung Nase deutete. Zu Hause war das Ding «Teufelsmütze» getauft worden, bestimmt, um den Jungen zu überzeugen, mit dem gewagten Textil in die Schule zu gehen. Dort zog das Framing von der Teufelsmütze aber nicht, das Gespött der anderen Kinder liess sich nicht abwenden. Gelächter, Sprüche, Scham, schnell weg mit der Mütze.