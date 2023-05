Reinhard K. Sprenger im Podcast – «Eltern sollten sich nicht zu sehr um die Kinder sorgen» Viele Kinder würden heute zu stark betreut, sagt Reinhard K. Sprenger im Podcast «Dialogplatz». Der Winterthurer Unternehmensberater hat ein Buch über Erziehung geschrieben. Helmut Dworschak Deborah von Wartburg

Der Winterthurer Berater und Buchautor Reinhard K. Sprenger beim Gespräch auf der Redaktion des «Landboten». Er trägt einen alten indianischen Armreif als Kraftquelle. Foto: Marc Dahinden

Was man in der Erziehung alles richtig und falsch machen kann, dazu gibt es unzählige Ratgeber. In seinem Buch «Elternjahre» rät Reinhard K. Sprenger zur Lockerheit. Wie der Titel andeutet, setzt das Buch bei den Eltern an: Sie sollten sich nicht zu sehr um die Kinder sorgen und ihre eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Es sei ihm aufgefallen, dass viele Beziehungen die Elternjahre nicht überlebten. Das lieferte ihm die Motivation für das Schreiben: «Ich hoffe, dass mein Buch viele Ehen rettet.»

Hören Sie hier das ganze Gespräch mit Reinhard K. Sprenger:

Viele Eltern würden zu ihren Kindern ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Das hält Sprenger für nachteilig. Die Elternrolle verlange, Widerstand zu leisten, damit sich die Kinder daran reiben könnten. Denn in Konflikten wachsen sie.

Zahlreiche Bücher

Der Unternehmensberater hat davor bereits 13 Bücher geschrieben, zuletzt 2020 zur «Magie des Konflikts», ein Plädoyer für das Austragen von Meinungsverschiedenheiten. Im Podcast sagt er, was ihn dazu bewogen hat, ein Buch über Erziehung zu schreiben, wie er als promovierter Philosoph Berater wurde und warum er von Deutschland zunächst nach Zürich und schliesslich nach Winterthur gezogen ist, wo er heute mit seiner Frau und zwei Buben im Teenager-Alter lebt.

«Der Landbote» hat Sprenger bereits 2020 ein Porträt gewidmet. Damals sagte er den Satz: «Man bezahlt mich dafür, dass ich wieder gehe.» Was er damit meint, hat mit seinem Lieblingsthema zu tun, mit Freiheit und Selbstverantwortung. Darum und um die Frage, wo die Schweiz diesbezüglich steht, dreht sich das Gespräch zu Beginn. Dabei kommt die Rede auch auf den Kollaps der Crédit Suisse und auf die Tendenz, im Krisenfall nach dem Staat zu rufen. Das hält Sprenger für verhängnisvoll, denn unser Wirtschaftssystem lebe davon, dass man scheitern könne. «Wenn das politisch nicht mehr korrekt ist, dann, fürchte ich, werden wir unsere Innovationskraft verlieren.»

Sprenger kritisiert in diesem Zusammenhang den «Managerkapitalismus», der den «Unternehmerkapitalismus» abgelöst habe. Dabei blieb die Verantwortung auf der Strecke: «Der Unternehmer riskiert sein privates Geld. Ein Manager riskiert nichts, er verliert höchstens seinen Job.» Die wahren Totengräber des Kapitalismus sässen in den Chefetagen von Unternehmen, in denen es keine Unternehmer mehr gebe, sondern nur noch Manager.

Mit Tina Turner auf Tour

Um eine ganz andere Seite seiner Person geht es am Schluss: Sprenger, der im Juni siebzig wird, ist auch Rockmusiker und war sogar einmal mit Tina Turner auf Tour. Wie es dazu kam, sagt er im Podcast. Wenn er heute mit seiner Band spielen will, fliegt er nach Deutschland, wo die anderen Bandmitglieder – allesamt Profis – leben. Seine Bücher schreibt er in New Mexico in den USA. Von dort stammt auch der persönliche Gegenstand, den er zum Gespräch mitgebracht hat: ein alter Armreif der Hopi-Indianer.

Welches Thema wann besprochen wird

01:15 Was macht ein Berater?

06:24 Freiheit und Selbstverantwortung

08:52 «Unterwerfungsbereitschaft» der Schweizer

10:30 Von der Notwendigkeit, wirtschaftlich scheitern zu können

12:30 Die Totengräber des Kapitalismus sitzen in den Top-Etagen

14:12 Bücher von Reinhard K. Sprenger

15:00 Motivation für das Buch «Elternjahre»

17:30 Kinder nicht übermässig betreuen

22:28 Ich-Stärke entsteht aus Konflikten

24:32 Die Alltagsvernunft ist heute auf dem Rückzug

25:57 Auch Unternehmen sollten nicht blind den Experten vertrauen

27:30 Ein alter Armreif als Kraftquelle

30:38 New Mexico – ein Ort der Freiheit

31:10 Gibt es Rituale für das Bücherschreiben?

32:32 Sprenger ist auch noch Rockmusiker

35:26 Wofür das «K» im Namen steht

36:17 Warum Winterthur?

