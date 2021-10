Sammelaktion in Winterthur – Eltern spendeten 359 Theks und Extras Diesen Sommer sammelte der Elternrat der Schule Lind in und um Winterthur insgesamt 359 alte Theks. Über die Hälfte davon füllten die Eltern mit Stiften, Stofftieren und Co. Delia Bachmann

Mit den gespendeten Theks bildete Marc Cieliebak vor seiner Garage die Worte «Ich liebe Schule». Foto: PD

In der letzten Woche vor und der ersten Woche nach den Sommerferien sammelten Marc Cieliebak und zwei weitere Väter vom Elternrat der Schule Lind in und um Winterthur alte Theks und Chindsgitäschli. Mit 359 Stück ist die dritte Sammelaktion die bisher erfolgreichste: «Die Theks haben den ganzen Bus gefüllt», erzählt Cieliebak, der diese nach Frauenfeld gefahren hat.

Dort befindet sich das zentrale Lager der Hilfsorganisation «Licht im Osten». Diese verteilt die gespendeten Schulranzen später an Kinder in Osteuropa. Neben den Elternräten der Schule Lind haben auch jene der Schule Steinacker, Mattenbach, Ausserdorf, Langwiesen, Hegifeld, Tägelmoos, Gallispitz, Rebwiesen, Leeacher, Wiesendangen, Schachen sowie zwei Schulen in Herrliberg bei der Aktion mitgemacht.