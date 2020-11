Elsau-Schlatt plant Anpassung – Eltern wehren sich, weil Schule Sportferien verschieben will Nur drei Wochen Schule nach Weihnachten: Die Schule Elsau-Schlatt will ihre Sportferien der Stadt Winterthur angleichen. Dagegen gingen mehrere Rekurse ein. Nicole Döbeli

Weil nach Weihnachten nur drei bis vier Wochen Schule stattfinden, will die Schule Elsau-Schlatt die Sportferien nach hinten verschieben. Foto: Nicola Pitaro

Bis anhin starteten die Sportferien der Schule Elsau-Schlatt jeweils eine Woche früher als die der Stadt Winterthur. Das hat zur Folge, dass die Schulzeit zwischen Weihnachten und Sportferien jeweils nur drei bis maximal vier Wochen beträgt. Zu wenig, finden viele Lehrpersonen. «Der Zeitraum ist dicht belegt mit Terminen wie unter anderem der Erstellung der Zeugnisse», heisst es in einer Mitteilung.

Die Gemeinden im Kanton Zürich können den Zeitpunkt ihrer Sportferien individuell festlegen. 2021 beginnen sie für die Primarschulen Elsau und Schlatt und die gemeinsame Oberstufe bereits am 30. Januar. Winterthur folgt am 6. Februar, die Stadt Zürich am 13. Februar.

Drei Monate bis zu den Frühlingsferien

Die Schulpflege Elsau-Schlatt fasst deshalb eine Angleichung an die Stadt Winterthur ins Auge und schreibt, dass das weitere Vorteile hätte. Etwa, dass der längere Zeitraum zwischen Sport- und Frühlingsferien – 2021 starten diese am 24. April – kleiner würde und dass es Eltern mit Schulkindern in Elsau-Schlatt und Winterthur die Ferienplanung erleichtere. Im Mai 2020 holte die Schulpflege die Meinungen der Elterngremien zu einer allfälligen Verschiebung ab.

«Es gab positive wie negative Reaktionen, aber die positiven überwogen.» Schulpräsident Roman Arnold

Die Antworten seien gemischt ausgefallen, antwortet Schulpräsident Roman Arnold auf Anfrage. Von negativen bis positiven Reaktionen sei alles dabei gewesen, am Ende hätten die positiven aber überwogen. Ende August beschloss die Schulpflege also die Verschiebung der zweiwöchigen Sportferien – 2022 wäre es erstmals so weit gewesen. «Es ist für die Eltern wichtig, dass sie mindestens ein Jahr vorher wissen, wann die Sportferien sind, da Ferienwohnungen meistens ein Jahr im Voraus gebucht werden», schreibt Arnold.

In der 30-tägigen Rekursfrist gingen aber drei Rekurse gegen den Beschluss beim Bezirksrat Winterthur ein. An den «Landboten» schreibt ein betroffener Vater: «Aus meiner Beurteilung überwiegen die Nachteile einer Angleichung der Ferien an Winterthur die Vorteile der bisherigen Regelung bei Weitem.» So könnten etwa langjährig in dieser Woche gebuchte Ferienwohnungen nicht mehr belegt werden.

Ferien ohne die Winterthurer

Weiter seien die Skigebiete in der Zeit, in der Winterthur Ferien habe, bereits deutlich besser besucht. Und nicht zuletzt könnten Familien, die sich Wintersportferien nicht leisten könnten, mindestens in der ersten bisherigen Ferienwoche die Freizeitangebote in Winterthur wie Eisfeld, Hallenbad oder Kletterhalle zu einer Zeit nutzen, wenn diese noch nicht überlaufen seien.

«Für ganz viele Familien hat die neue Regelung Nachteile.» Betroffener Vater

In einer offiziellen Anfrage an die Schulpflege möchte der Vater wissen, weshalb der Entscheid nur über die Website der Schule kommuniziert wurde und statt den Elterngremien nicht alle Eltern gefragt worden seien. Weiter fragt er, wie viele Familien Kinder nur an der Schule Elsau-Schlatt und wie viele in Elsau-Schlatt und Winterthur haben. «Einige wenige Familien mit Kindern in beiden Gemeinden können allenfalls profitieren», ist er der Ansicht. Für «ganz viele» Familien überwögen die Nachteile.

Beantworten muss die Schulpflege die Anfrage an der Schulgemeindeversammlung vom 7. Dezember. Zwischenzeitlich hat sie ihren Beschluss aber zumindest verschoben. Man habe ihn aus Gründen der Planungssicherheit aufgehoben, schreibt Schulpräsident Arnold, der Bezirksrat habe den Entscheid bestätigt.

Laut Mitteilung der Schulpflege soll nun im Frühjahr 2021 erneut über die Verschiebung verhandelt werden. Falls es bei einer Angleichung der Sportferien an Winterthur bleibe, soll diese frühestens 2023 umgesetzt werden.