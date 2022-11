Kolumne Lomo – Elternbesuch Was bringen eigentlich die Besuchsmorgen in der Schule? Über ein Ritual, das mit der Schulzeit der Kinder endet. Johannes Binotto

Bei jüngeren Kindern ist ein Besuch fast Pflicht – in der Berufsschule vielleicht ein wenig peinlich. Foto: Fotoarchiv

«Das ist jetzt möglicherweise das letzte Mal»: So schoss es mir durch den Kopf, als ich im Schulzimmer meines jüngeren Sohnes Platz nahm. Tatsächlich gehört der Elternbesuchstag zu jenen Ritualen, aus denen man allmählich herauswächst. Bei meinem älteren Sohn gibt es das jedenfalls nicht mehr. Ob er sich wohl freute, wenn ich bei ihm in der Berufsmittelschule mal einfach so auftauchen und ein bisschen rein sitzen würde?

Also muss ich die Gelegenheit dort ergreifen, wo sie sich noch bietet. Indes, so ganz klar ist mir ja die Funktion des Besuchtstags ja bis heute nicht. Geht es darum, dass ich mit eigenen Augen bezeugen kann, dass der Nachwuchs des Morgens tatsächlich in die Schule geht und nicht etwa nach Genf an ein Bankiertreffen oder in der Stadtbibliothek zum Gestelle-Umräumen?

Das hatte ich ja ohnehin nicht vermutet. Und wenn es darum geht, dass die Lehrpersonen mich und ich die Lehrpersonen sehen, bin ich auch skeptisch. Denn wie aussagekräftig kann so ein äusserer Anblick schon sein? Ich kannte Lehrer mit so tollen Klamotten, zu denen ich trotzdem nicht gern in die Schule ging, und ich wiederum trage Hut und bin trotzdem nicht besonders gut in Mathe.

Nein, meine Theorie ist eher, dass der Elternbesuchstag dem pubertären Ablösungsprozess und insgesamt der Entzauberung von Elternschaft dient. Denn wahrscheinlich gibt es keine Situation, in der ich mich so überflüssig fühle wie am Besuchstag. Da sitze ich hinten im Klassenzimmer und werde mir nur aller meiner Unfähigkeiten bewusst: Ich sehe nicht gut an die Wandtafel, weil meine Augen schon etwas schlecht sind, und ich verstehe die Aufgabe nicht, die die Schülerinnen und Schüler lösen sollen.

Aber selbst wenn ich die Aufgabe verstehe und sogar die Lösung weiss, ist das nicht von Belang. Ich kann ja nicht einfach reinrufen «L’armoire est sur le tapis» oder «Das ergibt 49», sondern muss die Klappe halten und warten. Eltern sind eigentlich gar nicht zu gebrauchen, denn entweder sie kommen nicht draus oder sie kommen draus und helfen trotzdem nicht – das ist doch die Lektion, die man als Kind von so einem Elternbesuchstag mitnimmt, und vielleicht ist diese Lektion nicht mal so schlecht.

Man lernt dabei ganz automatisch Selbstständigkeit, denn auch wenn Eltern da sind, muss man am Ende doch alles selber machen.

