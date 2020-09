Beachvolleyball-EM – EM-Gold für Heidrich/Vergé-Dépré Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sind Europameisterinnen. Sie gewinnen den EM-Final in Lettland gegen das deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann in drei Sätzen. Herbie Egli

Der Matchball für das Schweizer Duo zu EM-Gold. Video: SRF

Sie träumten von Gold und haben den Titel gewonnen: Die beiden Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré bezwangen im Final an der Beachvolleyball-EM im lettischen Jurmala das Deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann in drei Sätzen. Durchgang 1 ging aus Schweizer Sicht 18:21 verloren, den zweiten Satz sicherten sich Heidrich/Vergé-Dépré 21:14.

Im dritten und entscheidenden Durchgang war es ein richtiger Schlagabtausch. Matchbälle waren auf beiden Seiten vorhanden – die Schweizerinnen setzten sich schlussendlich 18:16 durch. «Es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben uns gegenseitig gepusht und sind überglücklich», freute sich Vergé-Dépré gleich nach dem Final. Von Heidrich gab es ein dickes Lob: «Ich bin sehr stolz auf Anouk, wie wir kämpften. Die Deutschen servierten sehr stark und brachten uns gewaltig unter Druck.» Behrens/Tillmann waren ursprünglich gar nicht gemeldet für die EM. Sie rutschten nach, weil ihre Kolleginnen Karla Borger und Julia Sude auf einen Start verzichteten.

Heidrich und Vergé-Dépré sind nach Simone Kuhn/Nicole Schnyder-Benoit im Jahr 2004 erst das zweite Schweizer Frauen-Duo, das EM-Gold gewonnen hat. Vor zwei Jahren verpassten Nina Betschart und Tanja Hüberli als Zweite den Triumph nur ganz knapp. Im letzten Jahr wurden Heidrich/Vergé-Dépré an der EM in Moskau Vierte und mussten ohne Medaille die Rückkehr in die Schweiz antreten.