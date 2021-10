Noten zu Litauen – Schweiz – Embolo liefert und Shaqiri muss das mit dem Wimpel nochmal üben

Einzelkritiken zu Litauen – Schweiz – Embolo liefert und Shaqiri muss das mit dem Wimpel nochmal üben Einer kann tatsächlich Tore fürs nächste Spiel aufbewahren. Ein anderer mag dem Gegner schon vor dem Anpfiff gar nichts gönnen. Die Noten zum Schweizer 4:0-Sieg in Litauen. Tilman Pauls , Florian Raz

Yann Sommer – Note 4

So wenig im Fokus, dass wir nur ein Foto aus dem Archiv gefunden haben: Yann Sommer. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Nach einem abgewehrten Schuss gegen Nordirland muss der Goalie auch in Vilnius nur einen Versuch abwehren. Das bedeutet, dass die Schweiz die Länderspielpause theoretisch auch ohne Goalie hätte bestreiten und Sommer bei seiner Familie in Düsseldorf hätte bleiben können. Andererseits kann er bei seiner Rückkehr jetzt stolz berichten, dass er schon wieder ohne Gegentor geblieben ist. Zum fünften Mal in Serie.

Silvan Widmer – Note 4

Viel Wille, wenig Ertrag: Silvan Widmer. Foto: Petras Malukas (AFP)

Zu Beginn wirkt es wie eines dieser Spiele, in denen Silvan Widmer irgendwann von rechts in den Strafraum schleicht. Unbewacht, da ja eigentlich Aussenverteidiger. Und dann ein Tor erzielt. Widmer ist in Vilnius Anfangs viel unterwegs auf seiner rechten Seite, auf der Nationaltrainer Murat Yakin sein Wirken aus nächster Nähe begutachten kann. Einmal legt Widmer gut für Kollege Ricardo Rodriguez auf. Aber dann missraten ihm zwei akrobatische Ballannahmen. Und von da an wird er immer weniger gesehen, wirkt er immer passiver. Bis er in der zweiten Halbzeit irgendwie gar nicht mehr gross über die Mittellinie rennen mag. Da wird es schwierig mit dem erschlichenen Torerfolg.