Ehemaliger Fussball-Nationalspieler – Emeghara steht vor der Unterschrift beim FCW Es zeichnet sich ab, dass Innocent Emeghara nach vielen Jahren als Profi im Ausland zum FC Winterthur zurückkehren wird. Hansjörg Schifferli

Seit Mitte September trainiert Innocent Emeghara wieder auf der Schützenwiese. Madeleine Schoder

In der Saison 2009/10, der ersten des FCW unter Trainer Boro Kuzmanovic, schoss Innocent Emeghara in 31 Spielen 21 Tore für den FCW. Es war der entscheidende Karrierekick für den in Winterthur aufgewachsenen gebürtigen Nigerianer. Denn fortan spielte er für GC in der Super League, für Lorient in der Ligue 1, für Livorno und Siena in der Serie A, für die San Jose Earthquakes in der nordamerikanischen MLS, dann auch auf Zypern und in Aserbaidschans höchster Liga, zuletzt stieg er mit Fatih Karagümrük in die 1. Liga der Türkei auf. Zwischendurch machte er neun Länderspiele für die Schweiz und reiste er mit der Olympia-Auswahl an die Spiele 2012 in London.