«Surprise drop» des Rappers – Eminem: Noch ein Überraschungs-

album Der US-Rapper hat erneut unangekündigt ein Album herausgegeben. «Music to Be Murdered By – Side B» enthält 16 neue Songs. red

Der Rapmusiker Eminem. Foto: Etienne Laurent (EPA, Keystone)

Das Album «Music to Be Murdered By – Side B» enthält Gastauftritte von Dr. Dre, Ty Dolla $ign oder DJ Premier und erscheint 11 Monate nach Eminems letztem Überraschungsalbum «Music to Be Murdered By».

Der Titel des neuen Albums lässt vermuten, der Rapper habe ein bisschen Zusatzmaterial gesammelt, tatsächlich ist «Music to Be Murdered By – Side B» aber eine eigenständige Veröffentlichung mit 13 neuen Songs und drei sogenannten «Skits», also kurzen Sketches.

Eminem kam wieder stärker ins Gespräch, nachdem er im Februar einen – wiederum unangekündigten – Auftritt an der Oscar-Gala absolvierte und in der Sketch-Show «Saturday Night Live» auftrat, wo er sich selber veräppelte. In die Kritik kam er auch wegen Gewaltfantasien, weil er auf «Music to Be Murdered By» in die Haut von Terroristen schlüpfte.

Zum neuen Album schreibt «Variety», es gebe darauf Wortspiele, die sogar für Eminems Verhältnisse in einer extremen Geschwindigkeit vorgetragen würden. Zum Beispiel im Song «Gnat».