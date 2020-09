Urteil im Islamistenprozess – «Emir von Winterthur» zu 50 Monaten verurteilt Das Bundesstrafgericht verhängt eine harte Strafe gegen den einst einflussreichen IS-Anhänger Sandro V. Thomas Knellwolf

Sandro V. an seiner Verhandlung im August. Linda Graedel

Eine der zentralen Figuren der Winterthurer Islamistenszene ist zu 50 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Bundesstrafgericht hat Sandro V., der sich selber «Emir» nannte wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation und Gewaltdarstellungen schuldig gesprochen. Es ging damit über die Forderung der Bundesanwaltschaft hinaus, die 42 Monate gefordert hatte.

Einen zweiten Angeklagten im bislang bedeutendsten Schweizer Jihadistenprozess verurteilte es wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 40 Franken. Es sprach ihn aber vom Vorwurf der sexuellen Handlung mit einer Minderjährigen frei.

Von der Urteilsbegründung am Freitag morgen hatten sich der zweite Beschuldigten dispensieren lassen.

Sandro V. zeigte Reue

Anwesend in Bellinzona war nur Sandro V. In der Hauptverhandlung vor einem Monat am selben Ort hatte er sich reuig gezeigt. Er habe sich «selber deradikalisiert», führte er damals aus.

Die schweren Anschuldigungen der Bundesanwaltschaft, die in ihm einen langjährigen «Leitwolf» der Winterthurer Islamistenszene und eine «salafistische Autorität in der Ostschweiz» sah, bestritt er. Anklägerin Juliette Noto warf V. auch vor, er habe verschiedene junge Männer beeinflusst, die aus Winterthur in den Jihad zogen. Der heute 34-jährige Sozialhilfebezüger war Ende 2013 für kurze Zeit nach Syrien gereist. Umstritten blieb im Prozess, ob er sich dort einer IS-Vorläufergruppierung anschloss. V. sagte aus, er habe humanitäre Hilfe geleistet. Die Bundesanwaltschaft hatte für V. einen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten gefordert. Für den Mitbeschuldigten, einen 36-jährigen Mazedonier, forderte sie 34 Monate.

Die Verteidiger hatten Freisprüche gefordert.

Update folgt…