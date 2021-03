Wende im Corona-Maskendebakel – Emix nimmt 1,4 Millionen fragwürdige Masken zurück Die Schweizer Armee erhält von der Emix Trading 1,4 Millionen neue Atemschutzmasken. Damit reagiert die Firma auf Kritik an der Qualität ihrer Masken. Christian Brönnimann

Jascha Rudolphi (links) und Luca Steffen von Emix wurden mit ihren Maskengeschäften in ganz Europa zu dutzendfachen Millionären. Foto: Joseph Khakshouri

Diese Zeitung deckte im Januar auf, dass die Firma Emix Trading der Schweizer Armee Hunderttausende mutmasslich gefälschte und qualitativ fragwürdige Atemschutzmasken verkauft hat. Nun wird bekannt: Schon einen Tag nach der Berichterstattung bot Emix der Armee an, sämtliche Atemschutzmasken auszutauschen, die sie in der ersten Corona-Welle geliefert hatte. Jetzt haben sich die beiden Parteien auf folgenden Deal geeinigt: Emix ersetzt rund 1,4 Millionen Atemschutzmasken, welche die Armee noch immer an Lager hat, mit neuer Ware – «auf Kulanzbasis», wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst.