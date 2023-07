Staatsbesuch – Emmanuel Macron besucht die Schweiz Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron wird im Spätherbst zu einem offiziellen Staatsbesuch in der Schweiz erwartet. Ein politischer Erfolg für Alain Berset und ein Zeichen für die Normalisierung der Beziehungen, sagen Aussenpolitiker.

2015 und 2016 war zuletzt ein französischer Staatspräsident in der Schweiz – 2015 war es ein offizieller Staatsbesuch von François Hollande, ein Jahr später reiste Hollande mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs zur Eröffnungszeremonie des Gotthard-Basistunnels in die Innerschweiz. Nun, sieben respektive acht Jahre später, wird der Schweiz wieder die Ehre zuteil, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Emmanuel Macron wird im November in der Schweiz erwartet. Dies habe das Präsidialdepartement von Alain Berset gegenüber der Zeitung gesagt. «Das EDI bestätigt, dass ein Staatsbesuch von Präsident Emmanuel Macron am 15. und 16. November 2023 in Bern vorgesehen ist.»

Bersets Sprecher sagt: «Dieser Staatsbesuch ist die Folge der guten Kontakte, die Bundespräsident Alain Berset mit dem französischen Präsidenten geknüpft hat.»

Der letzte Präsident Frankreichs, der die Schweiz besuchte, war François Hollande, der zur Eröffnungsfeier des Gotthard-Basistunnels kam und sich mit dem damaligen Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann traf. (1. Juni 2016) AFP

Der Besuch von Macron in der Schweiz wird von Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitikern begrüsst: «Der Besuch steht für die Normalisierung der Beziehung», so SVP-Politiker Franz Grüter, Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats zur «NZZ am Sonntag». Als gar «diplomatischer Erfolg für Berset und für die Schweiz» wertet der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga den Besuch. Die Beziehungen wurden zuletzt getrübt, da sich der Bundesrat bei der Beschaffung neuer Kampfjets für ein amerikanisches Modell und gegen einen französischen Jet entschieden hatte.

