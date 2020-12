Wie hält es die Republik mit dem Islamismus? Ein französischer Polizist steht vor der Grossen Moschee in Paris, während Musliminnen vorbeilaufen. Foto: Thierry Chesnot (Getty Images)

Als in den USA endlich alle Stimmen der Präsidentschaftswahl ausgezählt waren, schien es den liberalen Kommentatoren langweilig zu werden. Sie schauten über den Atlantik und suchten nach einem Bösewicht. Sie fanden Emmanuel Macron. Intolerant, islamophob, Nazimethoden – die Vorwürfe gegen Frankreichs Präsidenten verloren recht schnell Bodenhaftung. Man muss schlicht sagen: Sie bauten auf Lügen auf. Und doch liessen sie sich nicht einfach abschütteln, weil sie den Finger in eine Wunde legten.

Wie geht ein Präsident, der als grosser Liberaler angetreten ist, damit um, dass sein Land von einer dezidiert antiliberalen Terrorbewegung ins Visier genommen wurde? Frankreich ist seit 2015 in Europa das Hauptziel islamistischer Attentäter. Knapp 80 Prozent der Befragten gaben jüngst in einer Umfrage an, sie hätten das Gefühl, der Islamismus habe «der Republik den Krieg erklärt». Die Terroristen zwingen Frankreich zu einer Identitätsdebatte, in der Macron sich zum grossen Unbekannten entwickelt, weil er sich für solche Fragen nie sonderlich stark interessiert hat.

Der Präsident zaudert

Drei Jahre wartete Macron, bis er seine erste grosse Rede zum Islamismus hielt. Nicht, weil es nichts zu sagen gab, sondern weil er nach seiner Position suchte. Am 2. Oktober dozierte er schliesslich zwei Stunden über den «islamistischen Separatismus», der sich «gegen die Republik» wende. Es war eine ausgewogene Rede.

Macrons Position umfasst die Analyse, dass es in Frankreich islamistische Netzwerke gibt aus Schulen, Vereinen, Jugendklubs, radikalen Predigern, die einen Nährboden für den Terror bilden. Und dass diese Netzwerke eben dort Erfolg haben, wo ökonomische und soziale Perspektiven fehlen. Und dass es schliesslich auch Teil der Terrorbekämpfung ist, den gemässigten Islam offensiv zu einem Grundpfeiler des Landes zu erklären. An diesem Mittwoch wurde im Ministerrat nun das Gesetz vorgestellt, das zu dieser Rede gehört, das «Gesetz zur Stärkung republikanischer Prinzipien».

Frankreich will Kampf gegen radikalen Islamismus verstärken Infos einblenden Frankreich will radikale Islamisten stärker bekämpfen. Das französische Kabinett und Staatschef Emmanuel Macron diskutierten dazu am Mittwoch in Paris über ein neues Gesetz.Es soll dabei helfen, den Einfluss sektiererischer Gruppen zurückzudrängen, die im Namen einer Religion oder Sekte die Werte und Gesetze der Republik ablehnen und bekämpfen. Der Begriff «Islamismus» kommt in dem Gesetzestext nicht mehr vor, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass der Text einseitig radikalisierte Muslime als Gefahr für die Republik ausgemacht habe. Doch besteht kein Zweifel daran, dass das Gesetz primär auf Islamisten abzielt.Das Gesetz soll das Entstehen von Parallelgesellschaften verhindern, in denen andere Regeln gelten als diejenigen der Republik. Im Zentrum steht dabei unter anderem ein verpflichtender Schulbesuch. In Frankreich gilt die Schulpflicht schon für Dreijährige, das neue Gesetz soll nun zusätzlich unterbinden, dass manche den Schulunterricht nach Hause verlegen. Um besser zu erfassen, ob wirklich alle Kinder eine staatliche Schule oder eine staatlich anerkannte Privatschule besuchen, soll allen Kindern eine Kennziffer zugeteilt werden.Die Angst vor Parallelgesellschaften geht dabei so weit, dass es Schwimmbädern künftig verboten werden soll, bestimmte Uhrzeiten nur für Frauen zu reservieren. Zudem soll künftig die Finanzierung von Frankreichs 2600 Moscheen klarer reguliert und auch beschränkt werden und die Ausbildung von Imamen in Frankreich gefördert werden. (np/sda)

Die zwei Monate, die zwischen Rede und Gesetz vergingen, haben jedoch erneut illustriert: Zwischen den grossen Worten und der politischen Umsetzung tut sich bei Macron ein breiter Graben auf. Er zieht es vor, sich selten und ausgewogen zu äussern. Doch an die Spitze von Innen- und Bildungsministerium hat er jeweils zwei Männer gesetzt, die eine islamophobe Rhetorik befeuern. Das neue Gesetz zur Bekämpfung des Islamismus richtet sich eindeutig nicht gegen Muslime. Und doch nähren Mitglieder der Regierung den Generalverdacht gegen Muslime.

Macron versucht nun, wieder Boden unter den Füssen zu gewinnen, indem er nicht länger über Islamismus und Separatismus, sondern über die Werte der Republik sprechen will. Doch die Konflikte, die in Frankreich in den vergangenen Wochen Zehntausende auf die Strasse gebracht haben, werden dadurch nicht verschwinden. Beschwören Politiker in Frankreich die Republik, dann tun sie das in der Hoffnung, eine möglichst breite Allianz an Wählern hinter sich zu vereinen. Dieses Leitbild einer gerechten, solidarischen Republik soll nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner sein, sondern ein kollektiver Traum, dem sich alle anschliessen können.

Frankreichs Massenproteste wurzeln in einem tiefen Misstrauen gegen den Staat. Je mehr Macron nur sich selbst vertraut, desto grösser wird der Unmut werden.

Indem sich Macron immer wieder einer klaren politischen Positionierung entzieht, könnte er in der Theorie diese über allem schwebende Idee der Republik verkörpern. Seine Leidenschaft, jedes Jubiläum der Geschichte der Republik mit Pomp zu begehen, zeigt, dass er sich genau das wünscht. Doch seine Praxis als Staatschef sieht anders aus.

Frankreich verliert durch die Wirtschaftskrise, durch die Massenarbeitslosigkeit der Jugend und den Terror immer mehr die Fähigkeit, sich auf einen Gesellschaftsentwurf zu einigen, hinter dem wirklich die Mehrheit des Landes stünde. Diese Leere versucht Macron mit seiner Person auszufüllen. Wichtige Entscheidungen trifft er zunehmend allein. Das ist nicht der Geist der Republik. Das ist einfach nur sehr schlecht für die demokratischen Institutionen des Landes. Frankreichs Massenproteste wurzeln in einem tiefen Misstrauen gegen den Staat. Je mehr Macron nur sich selbst vertraut, desto grösser wird der Unmut werden.