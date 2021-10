«Bosom Buddies» – Emmy-Preisträger Peter Scolari mit 66 Jahren gestorben Der Schauspieler Peter Scolari spielte mehrere Male an der Seit von Tom Hanks und war auch aus «Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft» bekannt. Nun ist er an einer Krebserkrankung gestorben.

Der amerikanische Schauspieler Peter Scolari, der seinen Karrierestart mit Tom Hanks in der TV-Sitcom «Bosom Buddies» hatte, ist tot. Er sei am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte seine Sprecherin laut «Variety» mit. Der Emmy-Preisträger wurde 66 Jahre alt. Schauspielerin Lena Dunham (35) würdigte Scolari als Comedy-Ikone. Er sei der beste TV-Vater für sie gewesen, schrieb Dunham auf Instagram.

In der Hit-Serie «Girls» verkörperte Scolari den Vater von Dunhams Figur Hannah. Er wurde dafür 2016 mit dem Emmy als bester Gaststar in einer Comedyserie ausgezeichnet.

Den Durchbruch in Hollywood hatte er 1980 an der Seite von Tom Hanks in der TV-Sitcom «Bosom Buddies». Sie spielten junge Männer, die sich als Frauen verkleiden, um in einer preiswerten Mädchenpension zu wohnen. Beide Schauspieler arbeiteten mehrmals zusammen, darunter in Hanks’ Regiedebüt «That Thing You Do!» (1996) und in «Der Polarexpress» (2004). 2013 traten sie gemeinsam am Broadway in dem Theaterstück «Lucky Guy" auf.

Für seine mehrjährige Rolle in der «Newhart»-Komödienserie wurde Scolari dreimal für einen Emmy nominiert. Von 1997 bis 2000 spielte er eine Hauptrolle in der TV-Serie «Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft».

