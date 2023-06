Interview mit TdS-Siegerin Marlen Reusser – «Dieser Erfolg ist extrem emotional» Die Bernerin feiert einen ihrer grössten Siege. Sie spricht über den Triumph und warum die Schweiz im Frauenradsport Nachholbedarf hat. Pia Wertheimer

Marlen Reusser jubelt in Ebnat-Kappel über den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse Women. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es war am Schluss eine Solo-Aufholjagd, mit der Marlen Reusser ihren Triumph bewerkstelligte. Weil die Polin Katarzyna Niewiadoma in einer Spitzengruppe mit über zwei Minuten Vorsprung voraus fuhr, musste die 31-jährige Bernerin die Initiative selbst in die Hand nehmen. Sie machte sich alleine auf die Verfolgung und Sekunde um Sekunde gut.