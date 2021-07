Prozess wegen Horrorcrash – Emotionale Aussagen der Hinterbliebenen Der Beschuldigte hat einen schlimmen Autounfall verursacht, bei dem sein angeblich bester Freund gestorben ist. Um die Beziehung zwischen den beiden ging es am Freitag am Bezirksgericht Andelfingen. Eva Wanner

Links der Fiat, den der Beschuldigte gelenkt hatte. Ein Mitfahrer ist beim Unfall gestorben. Foto: Kantonspolizei Zürich

«Wir waren in den Ferien und mussten um die halbe Welt reisen, um die letzten Stunden mit unserem Sohn zu verbringen.» Während dieser Worte herrschte absolute Ruhe im Gerichtssaal und im Medien-Übertragungsraum. Gesagt hat sie der Vater des jungen Mannes, der beim Horrorcrash vor dreieinhalb Jahren auf der A4 bei Humlikon zu Tode kam.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Familie des Verstorbenen sagte am zweiten Prozesstag aus. Der Beschuldigte ist der Fahrer des Autos. Er wollte alkoholisiert in den frühen Morgenstunden auf der Rückfahrt vom Ausgang in Zürich via Raststätte Kreuzstrasse einen Sattelschlepper überholen. Die Folge waren eine schwere Kollision, mehrere Verletzte und ein Toter.