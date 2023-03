Mit Backrezepten auf Reisen – Ende der Fastenzeit In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Hot Cross Buns. Heidrun Pschorn

Hot Cross Buns werden traditionell am Karfreitag gebacken. Foto: Heidrun Pschorn

Viele Geschichten ranken sich um die englischen heissen Brötchen. Eine der ältesten besagt, dass der Ursprung im heidnischen Glauben zu finden ist. Das Kreuz sollte die Wiedergeburt der Welt nach dem Winter, den vier Mondphasen und den Jahreszeiten symbolisieren. Eine andere Geschichte besagt, das Kreuz stelle die Auferstehung Jesus dar. Später sagte man den Brötchen Folgendes nach: Sind sie am Karfreitag gebacken worden, verderben sie nicht und halten mindestens ein Jahr. Jetzt gehts aber los!



Rezept:

Teig:

500 g Mehl

2,5 dl warme Milch

60 g Zucker

20 g Hefe

1 Ei (L)

60 g Butter

½ TL Salz

1 TL Zimt

½ TL gemahlener Muskatnuss

½ TL gemahlener Ingwer

60 g Sultaninen

60 g Cranberrys

40 g Orangeat

½ Bio-Orangenabrieb

Kreuz:

100 g Puderzucker

100 g Mehl

1 EL Olivenöl

4–5 EL Orangensaft

1 Ei zum Bestreichen

Sirup:

3 EL Wasser

60 g Zucker

2 EL Orangenkonfitüre

Zubereitung:

Mehl in eine grosse Schüssel sieben und das Salz dazugeben. In der Mitte eine Mulde bilden. Milch in einem Topf etwas erwärmen. Vier Esslöffel Milch in einer Tasse mit der Hefe vermischen. Das Hefegemisch in die Mulde giessen und mit etwas Mehl vermengen. Zehn Minuten stehen lassen. In der Zwischenzeit die Butter in die noch warme Milch geben. Das Ei, Zucker, Orangenabrieb und die Gewürze mit der Milch zum Mehl geben und alles zehn Minuten kneten. Zum Schluss Sultaninen, Cranberrys und Orangeat kurz in den Teig kneten. Den Teig zugedeckt für eine Stunde gehen lassen.

Den Teig in circa 12 gleich grosse Portionen teilen und zu Brötchen formen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech mit etwas Abstand legen und abgedeckt für 30 Minuten aufgehen lassen.

In der Zwischenzeit Puderzucker, Mehl, Olivenöl und Orangensaft zu einer Paste vermengen. Je nachdem noch mehr Orangensaft hinzufügen. Die Paste in einen Spritzsack füllen. Das Ei in einer Tasse verquirlen und alle Brötchen gleichmässig bestreichen. Mit einem Spritzsack die Kreuze auf die Brötchen machen. Im 200 Grad vorgeheizten Backofen für circa 20 bis 25 Minuten backen.

Wasser, Zucker und Orangenkonfitüre zu einem Sirup köcheln. Wenn die Brötchen fertig gebacken sind, mit dem Sirup bestreichen.

Tipp: Am besten schmecken sie noch lauwarm. Sie halten bis zu vier Tage. Einfach nochmals kurz aufbacken.



Fehler gefunden?Jetzt melden.