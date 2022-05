Radioaktive Abfälle – Endlager: Atomkritischer Verein hadert mit seiner Rolle Der Verein «Kein Leben mit atomaren Risiken» (Klar) will sich zwar weiterhin an der Standortsuche für das Endlager beteiligen. Doch der Vorstand ist geteilter Meinung. Markus Brupbacher

Wegweiser in Oerlingen zum Nagra-Bohrplatz westlich von Marthalen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Raus aus der Endlagersuche oder nicht? Diese Frage stellte sich der Verein «Kein Leben mit atomaren Risiken» (Klar) kürzlich an einer Veranstaltung in Marthalen im Zürcher Weinland. Also in einer der drei Regionen, in denen das Endlager für hoch radioaktive Abfälle gebaut werden könnte. Vertreter von Klar arbeiten seit Jahren in der Weinländer Regionalkonferenz mit, einer Art Parlament für die Beteiligung der Region bei der Standortsuche, die auch als Sachplanverfahren bezeichnet wird.