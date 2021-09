Radioaktive Abfälle im Weinland? – Endlager-Countdown läuft: Links-Grün wirkt zunehmend nervös Der Vorentscheid, wo das Atommüll-Lager gebaut werden soll, fällt im Herbst 2022. Und das Zürcher Weinland ist – nicht zum ersten Mal – ein Favorit. Markus Brupbacher

Aufnahme von Anfang August auf dem Nagra-Bohrplatz bei Rheinau: Ein Opalinus-Bohrkern aus rund 620 Metern Tiefe wird zersägt und anschliessend untersucht. Foto: Madeleine Schoder

Bislang war es bloss ein Gemunkel, am Samstagmorgen sprach es die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) aus: Die Nagra wolle «circa im Herbst 2022» bekannt geben, wo sie das geologische Tiefenlager für hoch radioaktive Abfälle bauen will – im Zürcher Weinland, im Zürcher Unterland oder am Aargauer Bözberg. Auf der Website der Nagra ist, Stand Samstagnachmittag, unter «Zeitplan» noch «circa 2022» zu lesen.

Das sind die drei zurzeit noch untersuchten Endlager-Regionen (in Farbe): Zürcher Weinland (= Zürich Nordost), Zürcher Unterland (= Nördlich Lägern) und Aargauer Bözberg (= Jura Ost). Die drei übrigen Gebiete (in Grau) wurden zurückgestellt und sind nicht mehr im Rennen. SMA: schwach- und mittelaktive Abfälle. HAA: hochaktive Abfälle. Karte: Nagra

«Also etwa in einem Jahr», präzisierte Philipp Senn von der Nagra. Er tat dies am Samstag in Andelfingen an der Vollversammlung der Regionalkonferenz. Die Konferenz beteiligt sich an der Standortsuche, die 2008 startete. Nächstes Jahr teilt die Nagra demnach mit, für welche der drei verbliebenen Standortregionen sie das sogenannte Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeitet.