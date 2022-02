Kolumne von Meret Schneider - Endlich Bares für Bohnen

Schweizer Bauern erhalten in Zukunft auch Einzelkulturbeiträge, wenn sie pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte zur menschlichen Ernährung anbauen – und nicht nur zur tierischen Ernährung. Foto: PD

Der sogenannte Veganuary ist Geschichte – im Januar haben Menschen in der ganzen Schweiz einen Monat lang auf tierische Produkte verzichtet und sich einen Monat lang vegan ernährt. Begleitet wurde die Aktion von viel Medienaufmerksamkeit und der öffentlichkeitswirksamen Produktplatzierung der bekannten Detailhändler: Neue vegane Schnitzel, Aufstriche und Käsealternativen wurden angepriesen, Selbstversuche von Medienschaffenden der unterschiedlichsten Couleur wurden schillernd in Worte gefasst, und in den Kommentarspalten wurden mit gedrückter Capslock-Taste wahlweise die Gemüsefresser diskreditiert oder aber eine ganzheitliche Läuterung durch die vegane Ernährung gepriesen, dass es das berühmte Matter’sche Ross patriotisch gemacht hätte. Die Tonalität erstreckte sich dabei über die gesamte Klaviatur von süffisant belächelnd bis empört cholerisch, eine Debattenkultur, eine Deppattenkultur, möchte man meinen, die ihresgleichen sucht.