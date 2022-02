Die Oscarnominationen – Endlich – die Schweiz darf wieder vom Oscar träumen «Ala Kachuu» von Maria Brendle ist für einen Oscar als bester Kurzspielfilm nominiert. Grosser Favorit in den Hauptkategorien ist Jane Campions historisches Drama «The Power of the Dog». Hans Jürg Zinsli UPDATE FOLGT

Holt eine Oscarnomination für die Schweiz: Maria Brendle.

2016 wars, als die Schweiz mit dem Animationsfilm «Ma vie de Courgette» und dem Kurzfilm «La femme et le TGV» gleich zweimal (aber auch zum letzten Mal) auf einen Oscar hoffen durfte. Jetzt, sechs Jahre später, ist es wieder soweit – dank Maria Brendles Kurzfilm «Ala Kachuu», der auf packende Art von einer geraubten Braut in Kirgistan erzählt.

In den Hauptkategorien gilt «The Power of the Dog» von Jane Campion mit insgesamt 12 Nominationen als Favorit. Auf 10 Nominationen brachte es die Science-fiction-Saga «Dune» von Denis Villeneuve.

In der Kategorie «Best Picture» wurden insgesamt zehn Filme nominiert: Neben «The Power of the Dog» und «Dune» gabs auch Nominationen für «Belfast» (Kenneth Branagh), «West Side Story» (Steven Spielberg), «Licorice Pizza» (Paul Thomas Anderson), «King Richard» (Reinaldo Marcus Green), «CODA» (Sian Heder), «Don’t Look Up» (Adam McKay), «Nightmare Alley» (Guillermo del Toro) und «Drive my Car» ( Ryûsuke Hamaguchi).

Bei den Hauptdarstellern dürfen auf eine Auszeichnung hoffen: Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog»), Javier Bardem («Being the Ricardos»), Andrew Garfield («Tick, Tick … Boom!»), Will Smith («King Richard») und Denzel Washington («The Tragedy of Macbeth»)

Als beste Hauptdarstellerinnen sind nominiert: Kristen Stewart («Spencer»), Nicole Kidman («Being the Ricardos»), Jessica Chastain («The Eyes of Tammy Faye»), Olivia Colman («The Lost Daughter») und Penélope Cruz («Parallel Mothers»).

