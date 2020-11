Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Endlich ein Saal! Die Oberwinterthurer mussten über 20 Jahre lang auf ihren Saal warten – 1970 war es endlich soweit, im Römertor wurde getanzt. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Hotel Römertor, 21. November 1970. Eines von über 60'000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Am 21. November 1970 konnten die Oberwinterthurerinnen und Oberwinterthurer ihren lang ersehnten Festsaal im «Römertor» einweihen. Bereits 1944 setzten sich einzelne Leute für den Bau eines grossen Saals ein. 1946 gründeten sie die Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur, mit dem Zweck, für die Förderung des gesellschaftlichen und politischen Lebens einen passenden Saal zu Verfügung zu stellen.

Im Saal sollte die Bevölkerung von Oberwinterthur die Möglichkeit haben Veranstaltungen durchzuführen und sich dabei persönlich kennenzulernen. Dem baldigen Bau des Saals standen jedoch finanzielle Probleme im Weg. Erst während des Baubooms in den 1960er-Jahren ging es vorwärts. Der Landbote wies im Mai 1966 nochmals auf die Dringlichkeit eines Saals hin: «Nun zählen wir aber in Oberwinterthur mehr als dreissig Vereine der verschiedensten Zielsetzungen. Sie alle waren bisher in ihrer Tätigkeit und damit in ihrer freien Entfaltung in fataler Weise gehemmt, weil seit Jahrzehnten keine geeigneten Räumlichkeiten für grössere politische, kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Veranstaltungen zur Verfügung standen»

Jetzt ist fertig mit Hänseln und Foppen, jetzt bauen wir unseren Saal! Der Präsident der Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur, 1969

Im Mai 1969 wurde dann der Grundstein für den Festsaal gelegt. Erleichtert und stolz bemerkte der Präsident der Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur: «Jetzt ist fertig mit Hänseln und Foppen, jetzt bauen wir unseren Saal!». Gut eineinhalb Jahre später und nur ein paar Tage nach der Eröffnung des Saals im Zentrum Töss konnten auch die Oberwinterthurerinnen und Oberwinterthurer ihren Saal festlich eröffnen.