Kauf von Luxushotel – Endlich Glamour bei der Credit Suisse Die Grossbank kauft für 835 Millionen Dollar ein riesiges Luxushotel in Florida. Arthur Rutishauser

Das Resort «The Diplomat on Hollywood Beach» in Florida bietet 1000 Zimmer. Foto: Alamy Stock Photo

Der Immobiliendeal ist einer der teuersten der letzten Jahre in Süd-Florida. Die CS stemmt den 835-Millionen-Kauf mit einem ihrer Immobilien-Fonds sowie Trinity Investments, einer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Honolulu. Das Hotel «The Diplomat on Hollywood Beach», das direkt am Beach liegt, hat 1000 Zimmer, die Hälfte davon Suiten, die andere Hälfte Doppelzimmer. Kostenpunkt pro Nacht auf den Buchungsplattformen: rund 1200 Franken. Auf demselben Grundstück soll noch ein weiteres Hotel entstehen.