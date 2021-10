Zürcher Kunsthaus – Endlich hängen die Werke – so sieht es im neuen Kunsthaus aus Auch an der Eröffnung des Erweiterungsbaus war die umstrittene Bührle-Sammlung ein Thema. Ein Besuch, für die Öffentlichkeit ab Samstag möglich, lohnt sich aber nicht nur deswegen. Christoph Heim

Besonders farbenfroh sind im Erweiterungsbau die Säle, in denen die Sammlung Merzbacher zu sehen ist. Foto: Anna-Tia Buss

Es führt kein Weg an Bührle vorbei, auch an der Medienkonferenz zur Eröffnung des neuen Chipperfield-Baus kamen aus der Journalistenrunde nur Fragen zum Waffenproduzenten und Kunstsammler. Stadtpräsidentin Corine Mauch erklärte, dass die Darstellung von Bührles Geschichte in dem Dokumentationsraum bei den Bildern des Sammlers eine dynamische sei.

Will heissen, dass auch neue und zukünftige Forschungsergebnisse aufgenommen werden können. Bedingung sei, dass sie wissenschaftlich belegt seien. Sie begrüsse es ausdrücklich, dass die Diskussion über Bührle andauere, und wünsche sich weiterführende Forschungen.