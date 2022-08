Tennishoffnung Leandro Riedi – Endlich kann er wieder ohne Schmerzen lachen Während andere Schweizer Profis für Schlagzeilen sorgten, blieb es um Leandro Riedi über zwei Monate lang still. Gleich zwei Verletzungen in Folge bremsten seinen Aufstieg. Doch nun ist der 20-Jährige zurück. Peter Weiss

Blickt nach seiner Verletzungspause zuversichtlich nach vorne: der Bassersdorfer Leandro Riedi. Foto: Raisa Durandi

Im schmucken Clublokal der Tennissektion des Grasshopper-Clubs im Zürcher Seefeld hört Leandro Riedi aufmerksam zu, bevor er Fragen beantwortet, wohlüberlegt, umfassend – und häufig mit einem herzlichen Lachen garniert. «Jetzt kann ich zum Glück wieder ohne Schmerzen lachen», sagt er mit einem Lächeln, «wochenlang musste ich das vermeiden. Und genau dann waren alle so unheimlich lustig mit mir.» Hinter diesen Sätzen verbirgt sich die jüngste Verletzung im Leben des Jungprofis, der im aktuellen ATP-Ranking auf Position 295 liegt und in der nationalen Rangliste den 6. Platz einnimmt. Am Tag nach seinem Aus in der 1. Runde am Challenger-Turnier von Mailand im Juni trainierte er dort – und spürte nach einer wuchtigen Vorhand-Schlagbewegung plötzlich einen starken Schmerz im Rippenbogen. «Zuerst habe ich es erfolglos mit Medikamenten probiert, den Schmerz in den Griff zu bekommen», schildert Riedi. «Beim Lachen hat es weh getan, und wenn ich auf den betroffenen Knochen leicht gedrückt habe, konnte ich es nicht aushalten. Weil eine Stelle betroffen war, an der ich davor noch nie Schmerzen hatte, war mir klar, dass da etwas gar nicht gut ist.»