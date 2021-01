EHCW gegen EVZ Academy – Endlich mal ein «Spiel der letzten Chance» gewinnen So sicher wie das Amen in der Kirche kommt auf die Winterthurer Jahr für Jahr eine letzte Gelegenheit zu, die sie keinesfalls verpassen dürfen, wenn sie ihre sportlichen Chancen wahren wollen. Gewonnen haben sie diese Partien nie. Urs Kindhauser

Gegen La Chaux-de-Fonds einmal mehr nur nahe an den Punkten: Der EHCW mit den Stürmern Fabio Arnold (links) und Tim Wieser. Foto: Madeleine Schoder

Beim Heimspiel am Samstag gegen die EVZ Academy geht es für den EHCW um zwei Dinge: Erstens muss er die Serie von Niederlagen endlich beenden, die nun schon zehn Spiele dauert. Eigentlich ists ja noch viel schlimmer: Von 19 Spielen seit dem 21. November (4:2 gegen Visp) haben die Winterthurer nur eines gewonnen, am 23. Dezember mit 4:3 nach Penaltyschiessen ebenfalls gegen Visp. Gewiss waren die Leistungen nicht immer gut. Aber sie hätten mehr hergegeben als diese magere Ausbeute. Doch weils so ist, geht es, zweitens, für den EHCW wie jedes Jahr wieder einmal um die letzte Chance, die sportlichen Ziele noch zu erreichen. Genutzt hat er sie nie, wie eine kurze Übersicht über diese Spiele zeigt.