Analyse zum FC Winterthur – Endlich mal kein «Underachiever» sein Der FCW kann sportlich grundsätzlich eine positive Herbstbilanz ziehen. Zu den Finanzen in diesen schwierigen Zeiten ist zu sagen: Es muss an der Mannschaft nicht gespart werden. Hansjörg Schifferli

Mit Willenskraft kam der FCW zu Torerfolgen und Punkten: Florian Baak drückt im Heimspiel gegen Kriens den Ball zum 1:0 über die Linie. Foto: Heinz Diener

Der FCW ist zur Winterpause, nach 15 von 36 Spielen Fünfter der Challenge League, nur zwei Längen hinter Stade Lausanne-Ouchy auf (Barrage-)Platz 2, auch nur vier hinter Leader GC. Er ist also – wie fünf andere Vereine auch – ein Spitzenteam. Das sind die Fakten zu dieser Lage:

Die Kurzanalyse

Der FCW spielte einen guten Herbst, zumal unter den für ihn besonders schwierigen Umständen ohne Sommerpause und halbwegs klassische Vorbereitung, mit einem Monat ohne Spiele dazwischen und dafür zehn Matches in 32 Tagen danach; mit zahlreichen Verletzungen dazu. Eine Enttäuschung war zwar das letzte Spiel in Neuenburg, wie zuvor nur noch das 0:1 in Wil. Aber insgesamt ist zu sagen: Die Mannschaft ist gut besetzt und gut gemischt, das Kader relativ breit. Allzu viele Ausfälle von (offensiven) Führungsspielern kann es dennoch nicht wettmachen, wie eben in Wil (Buess und Callà) oder in Neuenburg (Pepsi, Ramizi, Callà). Aber eine bessere Mannschaft hat man in diesem Herbst in der Challenge League nicht wirklich gesehen.